Adıyaman Belediyesi, deprem sonrası yeni toplu konut alanları ve yerinde dönüşüm bölgelerinde konutlarına taşınan vatandaşların su abonelik işlemlerini hızlandırdı. Belediye ekipleri, 1 Ocak ile 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında kent genelinde 9 bin 802 yeni su aboneliği oluştururken, 1.122 abonelik devir işlemini de tamamladı. Yeni yerleşim alanlarında artan taleplerin kısa sürede karşılanması için bürokratik süreçler azaltılarak başvuruların daha hızlı sonuçlandırılması sağlandı.

6 Şubat depremlerinin ardından içme suyu altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Adıyaman Belediyesi, TOKİ konutları ve yerinde dönüşüm alanlarında oluşan abonelik taleplerine yönelik hizmet kapasitesini de artırdı.

Adıyaman Belediyesi Gelirler Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk altı ayında 9 bin 802 yeni su aboneliği yapılırken, aynı dönemde 1.122 abonelik devir işlemi gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, özellikle anahtar teslimi yapılan toplu konutlar ve yerinde dönüşüm alanlarında başvuruları yoğun çalışma programıyla sonuçlandırırken, vatandaşların su hizmetinden gecikmeden yararlanması için işlemler titizlikle yürütüldü.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde altyapı yatırımları ile vatandaş odaklı hizmetlerin eş zamanlı sürdürüldüğünü belirtti.

Tutdere, yeni konutlarına taşınan vatandaşların su abonelik işlemlerinin kısa sürede tamamlanması için bürokratik süreçleri azalttıklarını ifade ederek, altı ayda yaklaşık 10 bin yeni su aboneliğinin tamamlanmasının belediye ekiplerinin özverili çalışmasının göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak : PERRE