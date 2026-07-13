Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'na ilişkin kararına tepki gösterdi. Ertaş, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı kapsamında gerçekleştirilen meşru bir müdahale olduğunu belirterek, Avrupa Parlamentosu'nun kararını kabul etmediklerini ifade etti.

Ertaş, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekâtı'nı "işgal" olarak nitelendirmesinin tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkını yok olma tehdidinden kurtaran meşru bir müdahale olduğunu ifade eden Ertaş, harekâtın adaya barış ve güvenlik getirdiğini, 1974 yılından bu yana büyük çaplı bir çatışma yaşanmamasının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Türklerinin yıllarca maruz kaldığı saldırıları ve yaşadığı acıları görmezden geldiğini savunan Ertaş, insan haklarının mağdurun kimliğine göre değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

Kıbrıs'ta kalıcı çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağını belirten Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yalnız olmadığını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin adadaki varlığının barış ile güvenliğin teminatı olduğunu kaydetti.

Ertaş, Avrupa Parlamentosu'nun kararının Kıbrıs Barış Harekâtı'nın meşruiyetini gölgeleyemeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini ve Türk milletinin Kıbrıs konusundaki kararlılığını değiştiremeyeceğini ifade etti.