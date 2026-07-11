Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Hastanesi'nde 10 Temmuz'da 80 yaşında hayatını kaybeden usta şair Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Başkan Tutdere, mesajında Ahmet Telli'nin Türk edebiyatında bıraktığı izlere dikkat çekerek, eserlerinin kuşakların hafızasında yaşamayı sürdüreceğini ifade etti. Telli'nin geride zamana meydan okuyan dizeler bıraktığını belirten Tutdere, ailesine, yakınlarına ve edebiyat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Hastanesi'nde 10 Temmuz'da 80 yaşında hayatını kaybeden usta şair Ahmet Telli'nin vefatının ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere taziye mesajı yayımladı.

Başkan Tutdere yayımladığı mesajda, "Ardında, zamanı aşan dizeler ve kuşakların belleğinde silinmeyecek bir iz bırakan usta şair Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve edebiyat dünyasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Telli'nin edebiyat dünyasında önemli eserler bıraktığını ifade eden Başkan Tutdere, "Onun şiiri, bu toprakların acısını, umudunu ve direncini taşımaya; hafızamızda yaşamaya devam edecek." dedi.