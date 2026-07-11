Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre Adıyaman'da sıcak hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Kent merkezinde 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 40 dereceye, 13 Temmuz Pazartesi günü ise 42 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece saatlerinde de sıcaklığın yüksek seyredeceği tahmin edilirken, ilçelerde de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar ölçülmesi öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre Adıyaman genelinde iki gün boyunca sıcak hava etkisini devam ettirecek ve termometreler birçok ilçede 40 dereceye yaklaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Adıyaman kent merkezinde 12 Temmuz Pazar günü en düşük hava sıcaklığının 28, en yüksek hava sıcaklığının ise 40 derece olması bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü ise en düşük sıcaklığın 26, en yüksek sıcaklığın 42 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

12 Temmuz Pazar günü ilçelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Besni: 25 / 36 derece

Çelikhan: 19 / 34 derece

Gerger: 25 / 39 derece

Gölbaşı: 23 / 37 derece

Kahta: 29 / 40 derece

Samsat: 26 / 40 derece

Sincik: 23 / 34 derece

Tut: 24 / 37 derece

13 Temmuz Pazartesi günü ilçelerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

Besni: 23 / 35 derece

Çelikhan: 18 / 34 derece

Gerger: 25 / 39 derece

Gölbaşı: 23 / 39 derece

Kahta: 27 / 40 derece

Samsat: 25 / 40 derece

Sincik: 23 / 34 derece

Tut: 25 / 37 derece