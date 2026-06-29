Adıyaman'da yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kent merkezinde 30 Haziran Salı ve 1 Temmuz Çarşamba günleri hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, birçok ilçede de bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde 30 Haziran Salı günü en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık ise 39 derece olacak. 1 Temmuz Çarşamba günü de en düşük sıcaklığın 25, en yüksek sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İlçelerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

30 Haziran Salı günü Besni'de 21-35, Çelikhan'da 18-33, Gerger'de 23-37, Gölbaşı'nda 20-37, Kahta'da 26-38, Samsat'ta 23-38 ve Sincik'te 19-32 derece bekleniyor.

1 Temmuz Çarşamba günü ise Besni'de 22-36, Çelikhan'da 19-34, Gerger'de 24-37, Gölbaşı'nda 21-38, Kahta'da 26-39, Samsat'ta 24-39 ve Sincik'te 19-33 derece sıcaklık tahmin ediliyor.