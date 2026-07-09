Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürürken, 10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi günlerine ilişkin hava tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde hafta sonuna doğru sıcaklıkların artması bekleniyor. Adıyaman merkezde cuma günü en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, cumartesi günü termometrelerin 39 dereceyi göstermesi öngörülüyor. İlçelerde de sıcaklık değerlerinin yükselmesi beklenirken Gerger, Kahta ve Samsat'ta cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Çelikhan'da ise sıcaklığın diğer ilçelere göre daha düşük seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Adıyaman'da 10 Temmuz Cuma günü havanın sıcak ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kent merkezinde en düşük sıcaklığın 24, en yüksek sıcaklığın 37 derece olması bekleniyor.

11 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların artarak etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Adıyaman merkezde hava sıcaklığının 23 ila 39 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

10 Temmuz Cuma günü ilçelerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Besni: 22 / 32 derece

Çelikhan: 19 / 30 derece

Gerger: 26 / 35 derece

Gölbaşı: 21 / 36 derece

Kahta: 25 / 36 derece

Samsat: 21 / 38 derece

Sincik: 21 / 31 derece

Tut: 24 / 34 derece

11 Temmuz Cumartesi günü ilçelerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle:

Besni: 23 / 35 derece

Çelikhan: 19 / 33 derece

Gerger: 25 / 39 derece

Gölbaşı: 22 / 38 derece

Kahta: 25 / 39 derece

Samsat: 23 / 39 derece

Sincik: 21 / 33 derece

Tut: 24 / 37 derece

Kaynak: PERRE