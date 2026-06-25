Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Adıyaman'da sıcak hava etkisini sürdürecek. Kent merkezi ile ilçelerde 26 ve 27 Haziran tarihlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, merkezde termometrelerin 38 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Tahminlere göre 26 Haziran Cuma günü Adıyaman merkezde en düşük hava sıcaklığı 24, en yüksek hava sıcaklığı ise 38 derece olacak. 27 Haziran Cumartesi günü de benzer hava koşullarının devam etmesi, en düşük sıcaklığın 25, en yüksek sıcaklığın ise 38 dereceye ulaşması bekleniyor.

26 Haziran Cuma Hava Durumu

Adıyaman: 24 / 38 derece

Besni: 21 / 32 derece

Çelikhan: 15 / 30 derece

Gerger: 21 / 35 derece

Gölbaşı: 17 / 35 derece

Kahta: 27 / 37 derece

Samsat: 23 / 36 derece

Sincik: 20 / 30 derece

Tut: 21 / 34 derece

27 Haziran Cumartesi Hava Durumu

Adıyaman: 25 / 38 derece

Besni: 22 / 32 derece

Çelikhan: 16 / 29 derece

Gerger: 21 / 35 derece

Gölbaşı: 19 / 34 derece

Kahta: 28 / 37 derece

Samsat: 23 / 37 derece

Sincik: 20 / 29 derece

Tut: 22 / 33 derece

Meteoroloji verilerine göre özellikle günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunacak vatandaşların güneşin etkisine karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Adıyamanlılar.net olarak Adıyaman ve ilçelerine ilişkin güncel hava durumu tahminlerini takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.