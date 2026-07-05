Adıyaman ve ilçelerinde sıcak hava yeni haftanın ilk iki gününde de etkisini sürdürecek. Meteoroloji tahminlerine göre 6 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz Salı günü kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İlçeler arasında en yüksek sıcaklık Samsat'ta ölçülecek ve termometrelerin 38 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Kahta'da sıcaklığın pazartesi günü 37, salı günü 36 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Gerger'de her iki gün 36 derece bekleniyor. Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Sincik ve Tut'ta da sıcak hava etkisini koruyacak. Adıyaman kent merkezinde iki gün boyunca en düşük sıcaklığın 25, en yüksek sıcaklığın ise 37 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Adıyaman ve ilçelerinde 6 ve 7 Temmuz tarihlerinde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

6 Temmuz Pazartesi Hava Sıcaklıkları

Adıyaman Merkez: 25 / 37 derece

Besni: 23 / 32 derece

Çelikhan: 18 / 30 derece

Gerger: 26 / 36 derece

Gölbaşı: 22 / 35 derece

Kahta: 28 / 37 derece

Samsat: 24 / 38 derece

Sincik: 21 / 31 derece

Tut: 25 / 33 derece

7 Temmuz Salı Hava Sıcaklıkları

Adıyaman Merkez: 25 / 37 derece

Besni: 24 / 31 derece

Çelikhan: 18 / 30 derece

Gerger: 26 / 36 derece

Gölbaşı: 22 / 34 derece

Kahta: 27 / 36 derece

Samsat: 24 / 38 derece

Sincik: 21 / 31 derece

Tut: 25 / 33 derece

Tahminlere göre Adıyaman kent merkezinde hava sıcaklığı iki gün boyunca 37 derece seviyesinde seyredecek. İlçelerde ise en yüksek sıcaklığın 38 dereceyle Samsat'ta görülmesi bekleniyor.