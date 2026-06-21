Adıyaman’da yeni haftayla birlikte sıcak hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahminlere göre kent merkezi ve ilçelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle 23 Haziran Salı günü Adıyaman merkezde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, Kahta ve Samsat ilçelerinde de benzer değerlerin görülmesi öngörülüyor. Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların etkili olacağı saatlerde vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini belirtirken, yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar için dikkatli olunması çağrısında bulunuyor. Kent genelinde etkisini gösterecek sıcak hava dalgasının günlük yaşamı da etkilemesi bekleniyor.

Salı Günü Sıcaklıklar Daha Da Artacak

Meteoroloji tahminlerine göre 22 Haziran Pazartesi günü Adıyaman kent merkezinde hava açık ve sıcak olacak. En düşük sıcaklığın 22, en yüksek sıcaklığın ise 37 derece olması bekleniyor.

23 Haziran Salı günü ise sıcaklıkların daha da yükselerek kent merkezinde 39 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının da 24 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahta Ve Samsat 39 Dereceyi Görecek

Meteoroloji verileri, ilçelerde de yüksek sıcaklıkların etkili olacağını gösteriyor. Salı günü Kahta ve Samsat'ta sıcaklığın 39 dereceye ulaşması beklenirken, Gerger’de 37, Gölbaşı’nda 35 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.

İlçelerde Beklenen Hava Durumu

22 Haziran Pazartesi

Besni: 21 / 32 derece

Çelikhan: 15 / 31 derece

Gerger: 21 / 35 derece

Gölbaşı: 17 / 35 derece

Kahta: 23 / 37 derece

Samsat: 21 / 38 derece

Sincik: 18 / 31 derece

Tut: 20 / 34 derece

23 Haziran Salı

Besni: 22 / 33 derece

Çelikhan: 17 / 33 derece

Gerger: 24 / 37 derece

Gölbaşı: 18 / 35 derece

Kahta: 24 / 39 derece

Samsat: 23 / 39 derece

Sincik: 19 / 32 derece

Tut: 22 / 34 derece

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, sıcaklığın en yoğun hissedileceği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşların mümkün olduğunca gölgede kalmalarını tavsiye ediyor. Bol sıvı tüketilmesi, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiği belirtilirken, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması isteniyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha tedbirli davranmaları gerektiği ifade ediliyor.