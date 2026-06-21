Şanlıurfa’da iki aile arasında halı sahada başlayan tartışma, kısa sürede farklı illere yayılan kanlı olaylar zincirine dönüştü. At yetiştiriciliğiyle uğraşan iki ailenin fertleri arasında yaşanan gerginlik, Diyarbakır, Elazığ ve Ankara’da yeniden karşılaşmaların ardından büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgalara dönüştü. Yaşanan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, Diyarbakır’da ağır yaralanan iki kişinin hayatını kaybetmesiyle bilanço ağırlaştı. Güvenlik güçleri olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, farklı illerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları yakından takip ediliyor.

Halı Sahadaki Tartışma Büyüdü

Edinilen bilgilere göre olayların başlangıç noktası Şanlıurfa oldu. Halı sahada karşılıklı futbol oynayan iki aile arasında çıkan tartışma, çevrede bulunanların araya girmesiyle sona erdirildi.

Ancak taraflar arasındaki gerginlik ilerleyen saatlerde yeniden alevlendi.

Kavga 4 İle Sıçradı

At yetiştiriciliği yapan iki ailenin üyeleri, daha sonra Diyarbakır ve Elazığ’daki hipodromlarda ve Ankara’da karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmalar kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yakınlarının kavga ettiğini öğrenen ve Şanlıurfa’da komşu köylerde yaşayan aile fertlerinin de olaylara dahil olmasıyla gerginlik daha da büyüdü.

Diyarbakır’da 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’da çıkan kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bayram Çizik ve Ahmet Çizik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

11 Yaralının Tedavisi Sürüyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre Diyarbakır ve Elazığ’da yaralanan toplam 11 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Olayların ardından güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, kavgaya karışan kişiler ve olayların gelişim süreciyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.