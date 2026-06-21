Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, vakfın üç asırlık değil ancak 30 yıllık süreçte önemli bir kurumsal birikim oluşturduğunu ve binlerce gencin eğitim hayatına katkı sunduğunu söyledi. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Erdoğan, TÜRGEV’in eğitimden barınmaya, burs programlarından sosyal projelere kadar birçok alanda faaliyet yürüttüğünü belirterek, gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Erdoğan, vakfın bugün Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da hizmet veren bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.

“30 Yıl Önce Atılan Tohum Büyük Bir Çınara Dönüştü”

TÜRGEV’in kuruluş sürecine değinen Erdoğan, vakfın 1996 yılında üniversite öğrencilerine güvenli barınma imkânı sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Aradan geçen 30 yılda vakfın eğitim, burs ve yurt hizmetleriyle geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini ifade eden Erdoğan, kuruluşun bugün önemli bir kurumsal yapıya ulaştığını söyledi.

47 Binden Fazla Öğrenciye Kapılarını Açtı

Konuşmasında vakfın çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, TÜRGEV yurtlarının bugüne kadar 47 bin 542 öğrenciye hizmet verdiğini açıkladı.

Vakfın halen Türkiye'nin çeşitli illerinde öğrenci yurtlarıyla faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, yurt dışında eğitim gören Türk öğrenciler için de çeşitli destek programlarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Gençlik Ve Eğitim Vurgusu

Gençlerin geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra burs programları, akademik çalışmalar ve sosyal projelerin de gençlerin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven sahibi bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak eğitim alanındaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

“Ulaşamadığımız Her Genç Bir Kayıptır”

Konuşmasının sonunda gençlere yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, daha fazla gence ulaşmanın önemine dikkat çekti.

Erdoğan, gençlerin eğitim, kültür ve sosyal hayat içerisinde daha güçlü şekilde yer almaları için sivil toplum kuruluşlarının önemli görevler üstlendiğini belirterek TÜRGEV’in çalışmalarında emeği bulunan herkese teşekkür etti.