Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedefi doğrultusunda Dünya Bankası’ndan 400 milyon avroluk uzun vadeli finansman sağlandığını duyuran Şimşek, yeşil dönüşümün Türkiye açısından stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti. Sağlanan kaynağın enerji dönüşümünü hızlandıracağını ifade eden Şimşek, Türkiye’nin enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, son 23 yılda Türkiye’nin toplam enerji ithalatının 1,1 trilyon dolara ulaştığını belirtti.

Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şimşek, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Şimşek, kaynakların daha yüksek katma değer oluşturacak alanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek enerji alanındaki dönüşümün ekonomik açıdan da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Dünya Bankası’ndan sağlanan 400 milyon avroluk uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanın yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacağını belirten Şimşek, bu destekle enerjide dönüşüm sürecinin hızlanacağını ve ülkenin dayanıklılığının güçleneceğini ifade etti.