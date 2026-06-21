ABD ve İran arasında İslamabad Mutabakat Zaptı sonrasında başlayan diplomatik süreç yeni bir aşamaya taşınıyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin temsilcilerinin 21 Haziran’da İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmelerde mutabakat kapsamında atılacak adımların ele alınması beklenirken, Pakistan ve Katar heyetlerinin de arabulucu sıfatıyla müzakerelerde yer alacağı açıklandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmelerin İslamabad Mutabakat Zaptı'nın devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, ABD ve İran temsilcilerinin teknik düzeyde bir araya gelerek mutabakat kapsamında yürütülecek çalışmalar ve süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı ifade edildi.

Görüşmelerin İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirileceği belirtilirken, Pakistan ve Katar’ın arabulucu heyetler olarak sürece katkı sunacağı kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin arabulucu rolünü sürdürmeye devam edeceği vurgulanarak, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında varılan uzlaşmaların ilerletilmesi için diplomatik çabaların devam edeceği bildirildi.

Taraflar arasında gerçekleştirilecek teknik görüşmelerin, mutabakat sonrasında yürütülen diplomatik sürecin önemli aşamalarından biri olarak değerlendirildiği ifade edildi.