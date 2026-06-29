AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Cibuti'de gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik ilişkileri ve parlamentolar arası iş birliğine yönelik görüşmeler yaptı. Program kapsamında Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği ile Cibuti Meclisi'ni ziyaret eden Alkayış, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Temaslarına Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği ziyaretiyle başlayan Alkayış, Büyükelçi Erdal Sabri Ergen ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Afrika politikası ile iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Afrika ile kurduğu iş birliklerinin diplomasi, ticaret, kalkınma ve kardeşlik anlayışı doğrultusunda gelişmeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Alkayış, bunun dış politikadaki önemli yaklaşımlardan biri olduğunu söyledi.

Büyükelçilik ziyaretinin ardından Alkayış, Büyükelçi Erdal Sabri Ergen ve beraberindeki heyetle birlikte Cibuti Meclis Başkanı Dileita Mohamed Dileita'yı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un selamlarını ileten Alkayış, parlamentolar arası iş birliği ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Cibuti tarafına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Alkayış, gerçekleştirilen temasların Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.