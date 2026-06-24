ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile yürütülen müzakerelerde önemli aşamalar kaydedildiğini belirterek, İran'ın en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini duyurdu. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin verildiğini açıklarken, ABD tarafından serbest bırakılan fonların kullanımına ilişkin yeni detayları da paylaştı.

Trump, bazı ABD medya kuruluşlarını eleştirerek İran ile varılan mutabakatın öneminin kamuoyuna yeterince yansıtılmadığını savundu. İran'ın "nükleer dürüstlüğü" sağlamak amacıyla kapsamlı nükleer denetimleri eksiksiz şekilde kabul ettiğini ifade eden Trump, bu gelişme ve İran'ın sunduğu diğer tavizler doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin verdiğini söyledi.

Trump, İran'ın anlaşma şartlarını kabul etmemesi halinde müzakerelerin sona ereceğini belirterek, deniz ablukasının kaldırıldığını ancak gerektiğinde yeniden uygulanabilmesi için ABD deniz unsurlarının bölgede görevlerini sürdürdüğünü kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan fonların ABD kontrolündeki bir emanet hesabında tutulacağını açıklayan Trump, bu kaynakların yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını bildirdi. Fonlarla satın alınacak ürünler arasında Amerikalı üreticilerden temin edilecek mısır, buğday ve soya fasulyesinin de bulunduğunu aktardı.

İran'ın temel ihtiyaç malzemelerine acil ihtiyaç duyduğunu dile getiren Trump, yaşanan süreci insani bir kriz olarak değerlendirdiğini ve yardımların gecikmeden ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Müzakerelerin olumlu şekilde ilerlediğini de sözlerine ekledi.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı başka bir paylaşımda ise boğazdan geçen petrol sevkiyatına dikkat çekti. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirten Trump, bunun rekor seviyeye ulaştığını söyledi. Petrol fiyatlarının gerilediğini ifade eden Trump, son gelişmelerin küresel güvenlik açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

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