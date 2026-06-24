Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu toplantısında enerji dönüşümü, enerji güvenliği ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, enerji güvenliğinin küresel ölçekte yeniden ön plana çıktığını belirterek, enerji dönüşümü ile enerji güvenliğinin birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirilen toplantıya COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile farklı ülkelerden bakanlar katıldı. Toplantının moderatörlüğünü ise Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yaptı.

Son yıllarda Covid-19 pandemisi, tedarik zinciri sorunları, ticaret savaşları, doğal afetler ve bölgesel çatışmaların enerji piyasalarında önemli etkiler oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, enerji sektörünün bu gelişmelerden en fazla etkilenen alanların başında geldiğini dile getirdi.

Küresel ölçekte elektrik talebinin hızla arttığına dikkat çeken Bayraktar, dünyanın yeni bir elektrik çağına girdiğini belirtti. Elektrikli araçlar, veri merkezleri, artan soğutma ihtiyacı ve ekonomilerin elektrifikasyon sürecinin enerji talebini artırdığını kaydetti.

Türkiye'nin enerji dönüşümünü önemli bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Bayraktar, 2035 yılına yönelik hedefler doğrultusunda yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılmasının planlandığını açıkladı. Bu kapsamda ulusal elektrik şebekesinin modernizasyonu için yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Bayraktar, 40 GW'lık yüksek gerilim doğru akım iletim koridorunun hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bayraktar, yenilenebilir enerji teknolojilerinde Türkiye'nin bölgesel bir üretim merkezi olmayı amaçladığını belirterek güneş panelleri, rüzgâr türbini ekipmanları, gelişmiş bataryalar ve akıllı enerji sistemlerine yönelik yatırımların artırıldığını ifade etti.

Kritik minerallerin enerji dönüşümünde stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda teknoloji odaklı ülkeler ve uluslararası firmalarla iş birliklerini sürdürdüğünü söyledi.

Enerji verimliliğinin önemine de değinen Bayraktar, 2030 yılına kadar enerji verimliliği alanında 20 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin temiz, güvenli ve sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, enerji dönüşümü ile enerji güvenliğinin birlikte ilerlemesinin küresel ölçekte büyük önem taşıdığını ifade etti.

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