Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu açılış etkinliğine katıldı. Programda konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistik alanındaki yatırımlarına dikkat çekerek Orta Koridor'un Avrupa ile Asya arasındaki ticaret ve taşımacılık açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un yalnızca Türkiye için bir ulaştırma hattı olmadığını belirterek Avrupa'nın kesintisiz yük akışı, tedarik güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı açısından stratejik bir konuma ulaştığını ifade etti.

Türkiye'nin demir yolları, limanlar, lojistik merkezler ve sınır geçiş noktalarına yaptığı yatırımlarla Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlü halkalarından biri haline geldiğini belirten Uraloğlu, ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Orta Koridor'un kapasitesini artırmaya yönelik projelerin devam ettiğini aktaran Uraloğlu, bu yatırımların bölgeler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini, ticaretin kesintisiz sürmesine katkı sunduğunu ve küresel tedarik zincirlerinin daha sağlam hale gelmesine destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin stratejik konumunu ulaştırma ve lojistik yatırımlarıyla daha da güçlendirdiğini ifade eden Uraloğlu, Orta Koridor'un uluslararası ticaretteki rolünü artıracak projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

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