2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, Avustralya turnuvaya galibiyetle başladı.

BC Place Stadı'nda oynanan mücadelede Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.

Karşılaşmaya etkili başlayan milli takım, ilk ciddi fırsatını 26. dakikada yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Arda Güler'in vuruşunu kaleci kurtardı. Bu pozisyonun hemen ardından gelişen Avustralya atağında Irankunda takımını öne geçiren golü attı.

Golden sonra beraberlik için baskısını artıran Türkiye, 30. dakikada gole çok yaklaştı. Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top direkten döndü.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda da oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Kerem Aktürkoğlu ile önemli fırsatlar bulan milliler, son vuruşlarda istediği sonucu alamadı.

Mücadelenin 75. dakikasında Metcalfe'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle fark ikiye çıktı. Kalan dakikalarda skoru değiştiremeyen Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile oynadığı üçüncü karşılaşmada rakibine ilk kez yenildi. Daha önceki iki mücadeleyi kazanan milliler, bu kez sahadan puansız ayrıldı.

D Grubu'nda ilk hafta sonunda Avustralya ve ABD üçer puanla zirvede yer alırken, Türkiye ile Paraguay puan alamadı. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 20 Haziran'da Paraguay karşısına çıkacak.