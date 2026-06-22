Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından yaptığı açıklamada, bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik adımların önemine dikkat çekti. İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirilen temaslar sırasında konuşan Şerif, İran yönetiminin kriz sürecini yapıcı bir yaklaşımla yönettiğini belirterek, hem Tahran yönetiminin hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel barış konusunda samimi bir tutum sergilediğine inandığını ifade etti. Şerif'in açıklamaları, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çekti.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre Şerif, İran lideri Mücteba Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin süreç boyunca gerilimi düşürmeye yönelik bir yaklaşım benimsediğini söyledi.

Tahran yönetiminin kriz sürecinde dürüst ve yapıcı davrandığını belirten Şerif, İran'ın bölgesel barışın korunmasına yönelik çabalarına dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında da değerlendirmelerde bulunan Şerif, Trump'ın da bölgede barışın sağlanması konusunda samimi olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Onun barış adamı olduğu konusunda hiçbir şüphem yok" dedi.

Şerif'in açıklamaları, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından bölgede diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.