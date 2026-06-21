Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üniversite sınavına gitmek üzere evinden çıkan öğrenci, bindiği asansörde mahsur kaldı. Kahta Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan öğrenci, sınava dakikalar kala yetiştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi 6048 Sokak'ta bulunan Boztepe Vizyon Konutları B Blok'ta ikamet eden Muhammed Furkan Özbek, sabah saatlerinde sınava gitmek için evden çıktı. Binanın asansörüne binen Özbek, asansörün arızalanması sonucu içeride mahsur kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu asansörün kapısını açarak öğrenciyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sınava yetişme endişesi yaşayan Muhammed Furkan Özbek'i ekipler, zamanla yarışarak sınav merkezine ulaştırdı. Öğrencinin sınava başlamasına 7 dakika kala sınav yerine yetiştirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, öğrenci ve ailesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti