Adıyaman Teknokent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı, eğitimci ve iş insanı Nurullah Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin yapay zekâ ve Endüstri 4.0 sürecindeki geleceğinin güçlü bir teknik eğitim altyapısından geçtiğini belirtti. Yamanhaber.com.tr için kaleme aldığı değerlendirmede mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çeken Yılmaz, teknik liselerin yalnızca meslek öğreten kurumlar olmaktan çıkarak teknoloji geliştiren, üretime yön veren ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren merkezler haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde rekabet gücünü artırabilmesi için gençlerin yapay zekâ, veri analizi, robotik sistemler ve yeni nesil üretim teknolojileriyle erken yaşlarda buluşturulmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Yılmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimin milletlerin geleceğini belirleyen en temel unsur olduğuna dikkat çeken sözlerini hatırlatarak, dünyanın üretim anlayışının hızla değiştiğini ve bu dönüşümün merkezinde yapay zekâ, büyük veri, robotik sistemler ile siber-fiziksel üretim modellerinin yer aldığını belirtti.

Yapay zekânın yalnızca yazılım alanıyla sınırlı olmadığını ifade eden Yılmaz, fabrikalardan tarıma, enerjiden eğitime kadar birçok alanda üretim süreçlerini dönüştüren güçlü bir teknolojiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Türkiye'nin bu sürecin sadece takipçisi değil, üreticisi olması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bunun için nitelikli teknik insan kaynağının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sanayi 4.0 ve yapay zekâ dönüşümünün sadece strateji belgelerinde kalmaması gerektiğini belirten Yılmaz, teknik eğitim kurumlarının atölyelerinde bu dönüşümün hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni nesil teknik eğitimin algoritma okuryazarlığı, veri analizi, robotik entegrasyon ve problem çözme becerilerini de kapsaması gerektiğini kaydetti.

Yapay zekâ destekli bakım-onarım teknisyenliği, endüstriyel veri analistliği, robotik süreç entegratörlüğü ve siber güvenlik uzmanlığı gibi yeni meslek alanlarının öne çıktığını belirten Yılmaz, geleceğin iş dünyasının hem teknik bilgiye hem de dijital yetkinliklere sahip insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük avantajlarından birinin genç nüfusu olduğunu ifade eden Yılmaz, bu potansiyelin doğru eğitim modelleriyle desteklenmesi halinde Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir üretim merkezi değil, küresel teknoloji dönüşümünde söz sahibi ülkelerden biri olabileceğini belirtti.

Teknik liselerin geleceğin üretim ve teknoloji merkezleri olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, gençlere katma değer üretecek bilgi, beceri ve vizyonun bugünden kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda yapay zekâ çağında ülkelerin rekabet gücünü belirleyecek unsurun insan kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, dijital dönüşüm ile teknik ustalığı bir araya getiren nesillerin Türkiye'nin geleceğinde belirleyici rol üstleneceğini ifade etti.