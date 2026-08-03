Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde deprem sonrası yapımı sürdürülen eğitim, sağlık ve lojman yatırımları yerinde incelendi. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan ile Resul Kurt ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır'ın da yer aldığı heyet, üniversite kampüsünde devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Heyet, incelemeler kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji ve Amfi Binası, Diş Hekimliği Hastanesi ile 71 akademik ve idari personel lojmanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden projelerde gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, 6 Şubat depremlerinde büyük zarar gören Adıyaman Üniversitesi'nin devletin güçlü desteğiyle yeniden ayağa kalktığını belirtti. Eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımların hem üniversite hem de Adıyaman için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Alkayış, projelerin ilk günden bu yana yakından takip edildiğini ve çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Alkayış, deprem sonrası üniversitenin yeniden yapılanma sürecine katkı sunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ile tüm çalışma ekibine teşekkür ederek, tamamlanacak yatırımların eğitim, sağlık ve sosyal altyapıya önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Üniversite yerleşkesinde devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi'nin fiziki altyapısının daha da güçlenmesi ve öğrenci ile akademisyenlere daha modern imkanlar sunması hedefleniyor.