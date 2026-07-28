2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi 29 Temmuz'da başlıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih işlemlerini 10 Ağustos'a kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Tercih sürecinde adayların başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturmaları istenirken, ÖSYM tarafından yayımlanacak güncel tercih kılavuzunun dikkatle incelenmesi gerektiği belirtildi.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek.

Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Sınav oturumlarına ise TYT'de 2 milyon 255 bin 76, AYT'de 1 milyon 473 bin 113, YDT'de ise 143 bin 270 aday katıldı.

Uzmanlar, tercih döneminde adayların yalnızca puanlarını değil, başarı sıralamalarını da dikkate alarak ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun bir tercih listesi hazırlamalarını öneriyor.

ÖSYM tarafından ön bilgi amacıyla yayımlanan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun tercih süreci başlamadan önce güncelleneceği belirtilirken, adayların tercihlerini yapmadan önce nihai kılavuzu incelemeleri gerektiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, tercih süresi boyunca ÖSYM'nin yapacağı duyuruların takip edilmesini ve işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye etti.