Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Besni ilçesi Yenikent bölgesindeki çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G. yönetimindeki 07 ALV 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: iha

Video: Perre Haber Ajansı