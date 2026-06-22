ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Starmer'ın yakın zamanda başbakanlık görevinden ayrılacağını öne sürdü. İngiltere'de son dönemde göç politikaları ve enerji yönetimi konusunda yaşanan tartışmalar sürerken gelen açıklama, uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı. Trump, Starmer'ın özellikle iki kritik alanda başarısız olduğunu savunarak görevinden istifa edeceği yönündeki iddiasını kamuoyuyla paylaştı.

İngiltere siyasetinde Başbakan Keir Starmer'ın liderliği ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendi sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Starmer'ın başbakanlık görevinden ayrılacağını ileri sürdü.

Trump açıklamasında, "Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları İngiltere siyasetinde devam eden tartışmaların gölgesinde gündeme gelirken, Starmer cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.