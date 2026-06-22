İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına sert yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede İran'ın tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Kalibaf, ülkesinin her türlü baskı ve tehdide karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. Açıklamalar, İsviçre'de devam eden diplomatik temasların gölgesinde gelirken, İranlı müzakere heyeti üyeleri de görüşmelerde ele alınan teknik konulara ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Kalibaf açıklamasında, ABD'nin tehdit dilinin sonuç vermediğini savunarak, İran'ın bu tür açıklamalardan etkilenmeyeceğini söyledi. ABD'li yetkililerin kullandığı ifadelerde daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası tehditlere karşı farklı şekillerde karşılık verebilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade ise İsviçre'de yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ana müzakere toplantılarının yanı sıra teknik başlıklarda da çeşitli görüşmeler gerçekleştirildiğini belirten Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesine ilişkin konunun netleşmemesi halinde mutabakat zaptındaki diğer maddelerin uygulamaya geçmeyeceğini söyledi.

Kurbanzade, teknik görüşmeler kapsamında İran petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına ilişkin hazırlanan taslağın son haline getirildiğini belirtti. Ayrıca İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda Katar heyetiyle temaslarda bulunulduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, ikili ve çok taraflı görüşmelerde en önemli gündem maddelerinden birinin mutabakat zaptının 13'üncü maddesi olduğunu kaydetti.