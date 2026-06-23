Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'de düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumu'nda yaptığı konuşmada, iklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek iş dünyasına aktif katılım çağrısında bulundu. Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirilen forumda konuşan Kurum, iklim politikalarının artık yalnızca hedef ve taahhütlerden ibaret olmaması gerektiğini, uygulama dönemine geçilmesinin önem taşıdığını ifade etti. COP31 sürecinde özel sektörün daha etkin rol üstlenmesini istediklerini belirten Kurum, Antalya'da gerçekleştirilecek zirvenin küresel iş birliği açısından önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

İngiltere'de düzenlenen Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleştirilen COP31 İş Dünyası Forumu'na çok sayıda siyasetçi, iş dünyası temsilcisi ve çevre politikaları alanında görev yapan isimler katıldı.

Forumda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim alanında alınan kararların artık sahaya yansıtılması gerektiğini belirterek, uygulama odaklı bir döneme girildiğini ifade etti.

Döngüsel ekonominin önemine dikkat çeken Kurum, yeşil dönüşüm sürecini fırsata dönüştüren ülkelerin ve şirketlerin küresel rekabette avantaj sağlayacağını söyledi.

COP31 sürecinde özel sektörün daha güçlü şekilde yer almasını istediklerini belirten Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni COP31 İş Dünyası Temsilcisi olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine yalnızca taahhütlerle değil, uygulanabilir yatırım projeleriyle gelinmesi gerektiğini ifade eden Kurum, iş dünyasını sürece aktif katkı sunmaya davet etti.

Elektrifikasyonun enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğunu belirten Kurum, teknolojik gelişmelerle birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Forumda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise iklim gündeminin artık yalnızca çevre politikalarının değil, aynı zamanda sanayi ve ticaret politikalarının da önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da toplantıda yaptığı değerlendirmede, deprem sonrası yürütülen konut çalışmalarına değinerek Türkiye'nin dirençli şehirler oluşturma konusunda önemli bir başarı ortaya koyduğunu ifade etti.