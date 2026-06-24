Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi himayesinde, Genç Memur-Sen Adıyaman Temsilciliği tarafından yürütülen Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi kapsamında düzenlenen Liselerarası Kompozisyon Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Adıyaman Sanko Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Memur-Sen'e bağlı sendikaların temsilcileri, öğrenciler, danışman öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı. Proje kapsamında binlerce öğrenci kitaplarla buluşurken, yüzlerce kompozisyon değerlendirilerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, açılış konuşmasında proje sürecine ilişkin bilgiler verdi. Demir, üç farklı eserin 61 okulda öğrenim gören yaklaşık 1500 öğrenciye ulaştırıldığını ve toplam 2040 kitabın ücretsiz dağıtıldığını söyledi.

Yarışmaya toplam 1238 kompozisyonun gönderildiğini belirten Demir, eserlerin ilk aşamada 61 danışman öğretmen tarafından değerlendirildiğini, ardından seçilen 561 kompozisyonun beş kişilik komisyon tarafından incelendiğini ifade etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda her kitap kategorisinde dereceye giren öğrencilerin belirlendiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okuyan, düşünen ve üreten nesiller yetiştirmenin önemine değindi. Tosun, kitap okuma alışkanlığının öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek projede emeği bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca danışman öğretmenler, okul yöneticileri ve değerlendirme komisyonunda görev alan eğitimcilere de ödül ve katılım belgeleri takdim edildi.

Kitap – Filistin'in Kalbi – Süleyman Ceran

1.'lik Ödülü: Nergiz İrem Durgut – Gölbaşı Anadolu Lisesi

2.'lik Ödülü: Zarife Arslan – Adıyaman Spor Lisesi

3.'lük Ödülü: İkranur Bayrak – Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi

Kitap – Yusuf İle Züleyha – Nazan Bekiroğlu

1.'lik Ödülü: Kardelen Arslan – Kahta Anadolu Lisesi

2.'lik Ödülü: Nisa Genç – Bilgi Anadolu Lisesi

3.'lük Ödülü: Şevval Ahsen Deniz – Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Kitap – Gençliğin Anlam Arayışı – Mehmet Görmez

1.'lik Ödülü: M. Ekrem Uyan – Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

2.'lik Ödülü: Nazlıcan Dikmen – Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi

3.'lük Ödülü: Sevda Orman – Kahta Anadolu Lisesi

Adıyaman'da gençlerin kitapla buluşmasına katkı sunan Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi, öğrencilerin okuma alışkanlığı ve yazılı ifade becerilerinin gelişimine destek sağlayan çalışmalarla tamamlandı.

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