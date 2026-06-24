Meta bünyesinde hizmet veren Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta gece saatlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki kullanıcılar, platformlara giriş yapmakta ve bazı işlemleri gerçekleştirmekte güçlük yaşadıklarını belirtti.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre Facebook ve Instagram'da akış yenileme, gönderi görüntüleme, hikâyelere erişim ve hesap girişlerinde problemler yaşanırken, WhatsApp'ta ise fotoğraf, video ve ses dosyalarının indirilmesinde aksaklıklar görüldü.

Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı, uygulamalarda “Bir sorun oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin” uyarısıyla karşılaştıklarını ifade etti. Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, bazıları ise uygulamaların kısmen çalıştığını belirtti.

Sorunun ardından kullanıcılar arama motorlarında “Facebook çöktü mü?”, “Instagram neden açılmıyor?” ve “WhatsApp'ta sorun mu var?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Kesintinin ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya ve arıza takip platformları üzerinden yaşadıkları erişim sorunlarını paylaşırken, gözler Meta'dan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Meta tarafından haberin hazırlandığı saat itibarıyla erişim sorunlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Platformlarda yaşanan erişim sorununun nedeni henüz netlik kazanmazken, kullanıcılar Meta'dan gelecek açıklamaları bekliyor.