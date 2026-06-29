Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen Havacılık ve Uzay Dönem Sonu Proje Şenliği'nde öğrenciler, eğitim süresince hazırladıkları projeleri tanıttı. Şenlikte 29 takımda yer alan 122 ortaokul ve lise öğrencisi, teknoloji odaklı çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Öğrencilerin hazırladığı projelerde havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki uygulamalar yer aldı. Katılımcılar stantları gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Programa Adıyaman Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Adıyaman Yurt Hizmetleri Müdürü Mekki Tekin ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaptığı açıklamada projelerde emeği bulunan öğrencileri, eğitmenleri ve destek veren aileleri tebrik ederek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Program, öğrencilerin proje sunumlarının ardından tamamlandı.