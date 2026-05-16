Eğitim camiasında edinilen uzun yıllara dayanan tecrübenin ardından 2020 yılında hayata geçirilen Teknokent Koleji'nin, Adıyaman'da teknik eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurduğu belirtilirken, okulun yalnızca diploma veren bir kurum değil, doğrudan üretime insan kaynağı yetiştiren bir merkez haline geldiği ifade edildi.

'Teknik eğitim artık zorunluluk haline geldi'

Teknik lise fikrinin yalnızca bireysel bir yatırım değil, bölgesel kalkınmaya dönük stratejik bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, modern dünyada teknik eğitimin artık tercih değil zorunluluk olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 'Adıyaman'da teknik bir lise kurma fikri, şahsi bir girişimden öte, şehrimizin ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığına atılan bir imzadır. Modern dünyada teknik eğitim artık bir alternatif değil, hayati bir zorunluluktur' denildi.

351 mezunla dikkat çeken tablo

Teknokent Koleji'nin mezun verileri de paylaşıldı. Buna göre son iki yılda mezun olan öğrencilerden 81'inin üniversite eğitimine devam ettiği, 270'inin ise doğrudan iş hayatına katılarak üretim sürecinde yer aldığı belirtildi.

Bu verilerin, okulun öğrencileri yalnızca akademik başarıya değil, yaşamın gerçek dinamiklerine de hazırladığını gösterdiği ifade edildi.

'Gençler üretimin içinde yer almalı'

Adıyaman'ın genç nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, öğrencilerin yalnızca sınav odaklı değil, uygulamalı eğitim modeliyle yetişmesinin önemine işaret edildi.

Robotik, yazılım ve endüstriyel tasarım gibi alanlarda uygulamalı eğitimin yerel sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacına doğrudan katkı sunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bir nesle ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 'Ülkemizin küresel pazarda rekabet edebilmesi için icat çıkaran ve teknolojiyi tüketen değil, onu inşa eden bir nesle ihtiyaç var' ifadelerine yer verildi.

LGS tercih dönemine dikkat çekildi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrasında yapılacak tercihlerin yalnızca puan yerleştirmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, ailelerin çocuklarının geleceğine ilişkin vizyoner karar vermesi gerektiği ifade edildi.

Teknik eğitim alan öğrencilerin üniversite ve iş yaşamında daha hazırlıklı bir başlangıç yapabildiği kaydedildi.

Teknokent-Fest için davet

Okul tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Teknokent-Fest etkinliği için de çağrı yapıldı.

22 Mayıs Cuma günü okul kampüsünde gerçekleştirilecek festivalde öğrencilerin geliştirdiği projeler, teknolojik çalışmalar ve teknik eğitimin somut çıktılarının sergileneceği belirtildi.

Açıklamada, veliler ve öğrenciler etkinliğe davet edilerek, teknik eğitimin yerinde görülmesi çağrısında bulunuldu.

'Teknik eğitim bir memleket meselesidir'

Açıklamanın sonunda eğitim ile sanayinin bütünleşmesinin kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu vurgulanarak, 'Teknik eğitim sadece bir okul tercihi değil, bir memleket meselesidir' değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak : PERRE