Kadınlar kategorisinde mindere çıkan milli sporculardan Özdenur Özmez ve Kıymet Rümeysa Tezcan Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Delal Kadir ile Şirin Askara bronz madalyanın sahibi oldu.

Özdenur Özmez'den en hızlı final galibiyeti

Kadınlar 61 kiloda mücadele eden milli güreşçi Özdenur Özmez, şampiyonluk yolunda rakiplerine üstün performans sergiledi.

İlk turda Yunanistan'dan Eleni Ntounia'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden Özmez, ikinci turda Fransız Sandin Amblard'ı 4-0 öndeyken tuşla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İsveçli Lea Airaksinen'i 14-2, yarı finalde ise İspanyol Eningo Asama'yı 8-0 mağlup eden milli sporcu, finalde ev sahibi Bulgaristan'dan Andrea Niseva ile karşılaştı. Özdenur Özmez, final müsabakasının henüz 20. saniyesinde rakibini köprü pozisyonunda tuşla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca organizasyondaki final müsabakaları arasında en hızlı tuşla kazanan isim olarak kayıtlara geçti.

Kıymet Rümeysa Tezcan altın madalyaya uzandı

Kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Kıymet Rümeysa Tezcan da Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

İlk turda Rus rakibi Polina Efimova'yı 7-5 mağlup eden Tezcan, çeyrek finalde Azerbaycanlı Simura Abdullayeva'yı 17-6 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İsveçli Sofia Tuominen Mirkovic'i 6-4 öndeyken tuşla mağlup eden milli sporcu, finalde Letonyalı Darja Markova ile karşı karşıya geldi.

Tezcan, final müsabakasında 6-1 öndeyken rakibini tuşla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Delal Kadir Avrupa üçüncüsü oldu

Kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli güreşçi Delal Kadir, bronz madalya kazandı.

U15 Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu, ilk turda Hırvat Mia Kovac'ı 12-4 öndeyken tuşla mağlup etti. Ardından İspanyol Nadia Zholtikova'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde ise Gürcü Ana Labadze'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Macar rakibi Janka Sillei'ye 6-2 mağlup olan Delal Kadir, bronz madalya maçında Rus Sofia Belova'yı 8-2 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Şirin Askara'dan bronz madalya

Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Şirin Askara da şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Çeyrek finalde Alman Nahla Maylin Eichheimer'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen milli sporcu, yarı finalin ardından bronz madalya mücadelesine çıktı.

Şirin Askara, bronz madalya maçında Romanyalı Maria B. Pavel'i 6-1 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Kaynak : PERRE