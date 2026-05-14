2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz'da düzenlenecek. Türkiye de 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacak.

19 Temmuz 2026 Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak final maçı, sadece şampiyonun belirlendiği bir karşılaşma değil, dünya yıldızlarının sahne alacağı dev bir prodüksiyona dönüşecek. İlk kez uygulanacak 'devre arası gösterisi' formatıyla; Madonna, Shakira ve BTS'nin sahne alacağı belirtildi. Gösterinin küratörlüğünüyse Coldplay grubunun solisti Chris Martin üstlendi.

Ayrıca ünlü sanatçı Shakira'nın 2026 Dünya Kupası için yayınladığı şarkı ''DAI DAI' de çok beğenildi.

Kaynak : PERRE