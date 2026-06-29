Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında Besni Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide, yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, bilgisayar mühendisliğinin geleceği ve kariyer planlaması ele alındı. Öğrenciler, alanında uzman akademisyenle bir araya gelerek merak ettikleri sorulara yanıt bulma fırsatı yakaladı.

Programa, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sercan Yalçın konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide yapay zekâ teknolojilerindeki güncel gelişmeler, bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki yeri, geleceğin meslekleri ve kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken konular örneklerle anlatıldı.

Okul yöneticileri ve öğre