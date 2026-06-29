Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Muharrem Ayı dolayısıyla Cem Evi'nde düzenlenen programda vatandaşlar bir araya geldi. Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'ın da katıldığı etkinlikte dualar edilirken, katılımcılara aşure ikram edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Kadir Algın, Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiren anlamlı bir dönem olduğunu belirterek, tutulan oruçların, edilen duaların ve paylaşılan lokmaların kabul olmasını diledi.

Duaların ardından katılımcılara aşure ikram edilirken, program yoğun katılımla tamamlandı.