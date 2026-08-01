Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuluçkadan çıkan dört ayaklı civciv, ilginç görüntüsüyle mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Doğuştan dört ayağa sahip olan civcivin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Arslanlar'a ait tavuğun kuluçkaya yattığı yumurtalardan birinden dört ayaklı bir civciv çıktı. Civcivi gören Arslanlar, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre doğuştan dört ayağa sahip olan civciv, dört ayağından yalnızca ikisini kullanabiliyor. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen civciv, kısa sürede mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

Dört ayaklı olarak dünyaya gelen civciv, ilginç görünümü nedeniyle mahallede kısa sürede konuşulan konular arasında yer aldı.