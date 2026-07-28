Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde görev yapan poliklinik ve servis personeline yönelik "Kişiler Arası İletişim" konulu eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin geliştirilmesi, ekip içi iş birliğinin güçlendirilmesi ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması hedeflendi.

Hastane bünyesinde düzenlenen eğitim programı, hastanede görev yapan Psikolog Nurten Türk tarafından verildi.

Program kapsamında etkili iletişim yöntemleri, empati, hasta ve hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim, ekip içi iş birliği ile iletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel konular ele alındı.

Poliklinik ve servis personelinin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programının, kurum içi iletişimin güçlendirilmesine, ekip çalışmasının desteklenmesine ve hasta memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.