Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ak Toprak köyü kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgede çok sayıda ağaç zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Ak Toprak köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını rüzgârın da etkisiyle çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü öğrenilirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.