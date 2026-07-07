Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karaburun köyü yakınlarında yaşanan kazada, Emrah B. yönetimindeki 01 BCN 901 plakalı araç ile Kadir U. idaresindeki 01 NN 343 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücülerden Kadir U. ile araçta bulunan Nidanur U., Ezgi E. ve Zehra U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bölgede inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.