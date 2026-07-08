Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mesai saatleri içerisinde iş yerine giren yılan, çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. İlçe merkezindeki iş yerinde hareket eden yılanı fark eden çalışanlar, kısa sürede kendilerini dışarı atarak durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye personeli, iş yerinde saklanan yılanın yerini belirlemek için çalışma başlattı. Özel aparatlar kullanan ekipler, yılanı bulunduğu noktadan zarar vermeden çıkararak yakaladı. İş yerinden alınan yılan, yerleşim alanlarından uzak doğal yaşam ortamına götürülerek yeniden doğaya bırakıldı. Ekiplerin yılanı yakalama çalışması sırasında iş yeri çalışanları da dışarıda bekledi.

Olay, Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Mesai sırasında içeride hareket eden yılanı gören çalışanlar, korkuyla iş yerinden dışarı çıktı.

Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerine giren ekipler, yılanın saklandığı yeri tespit ederek özel aparatlar yardımıyla yakaladı.

Yakalama sırasında yılanın zarar görmemesi için dikkatli davranan itfaiye personeli, hayvanı iş yerinden çıkardı.

Ekipler tarafından alınan yılan, yerleşim yerlerinden uzak doğal yaşam alanına götürülerek doğaya salındı.