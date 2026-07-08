Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kale kadrosunu güçlendirmek amacıyla yürüttüğü görüşmelerde iki kaleciyi İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlıların transfer görüşmelerine başladığı Alman kaleci Alexander Nübel ile hem kendisi hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varılan genç file bekçisi Doğan Alemdar, resmi işlemler için İstanbul'a ulaştı. Nübel, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kulüp yöneticileri ve siyah-beyazlı taraftarlar tarafından karşılanırken, Doğan Alemdar ise akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İki kalecinin sağlık kontrollerinden geçmelerinin ardından resmi sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Alexander Nübel'i İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Kamu Kurumları ile İlişkilerden, Taraftarlardan ve Futbol Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.

Siyah-beyazlı taraftarların da ilgi gösterdiği karşılamada Nübel, Beşiktaş'ın resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Nübel, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dışarıda beni bekleyen taraftarlarla ve takım arkadaşlarımla buluşmak ve antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Burada benimle ilgili güzel sözler söyleyen yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Takıma katılmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç da transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, “Alexander Nübel; taraftarımıza, camiamıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Çok iyi performans göstereceğine eminim. Son 3-4 günde birçok transfer yaptık, imza attık. Eksik bölgelerimiz için imza atmaya devam edeceğiz. Hem teknik ekibimiz hem Başkanımız bu konuda ekonomimizi de düşünerek ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam ediyor. Alexander Nübel'e hayırlı olmasını ve uzun yıllar bizimle güzel performans göstermesini temenni ediyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam ise Alexander Nübel'in önemli bir kaleci olduğunu belirterek, “Tüm camiamıza hayırlı olsun. Kendisi çok önemli bir kaleci. Alman milli takımının kalecisi. Beşiktaşımızın kalesini uzun yıllar koruyacağını düşünüyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum ve kendisinden iyi bir performans bekliyoruz” dedi.

Beşiktaş'ın hem kendisiyle hem de kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı Doğan Alemdar da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Genç kaleciyi İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı karşıladı.

Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ın sağlık kontrollerinin ardından kendilerini siyah-beyazlı renklere bağlayacak resmi sözleşmelere imza atmaları bekleniyor.