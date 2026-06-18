Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü görevi için İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonunu kapsayan 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpte futbol direktörlüğü görevine Oğuz Çetin getirilirken, Dirk Kuyt’ın da teknik heyette İsmail Kartal’ın birinci yardımcısı olarak görev yapacağı açıklandı.

Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, İsmail Kartal ile yeni sezon için anlaşma sağlandığı belirtilirken, deneyimli teknik adam da kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada yeniden Fenerbahçe’de görev almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsmail Kartal, kulüp başkanının kendisini telefonla aramasının kendisini duygulandırdığını ifade ederek, Fenerbahçe’nin hedeflerini bildiklerini ve bu hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını söyledi. Dördüncü kez takımın başına geçtiğini belirten Kartal, yönetim kuruluna ve kendisine duyulan güven nedeniyle teşekkür etti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ise kulübün yeni yapılanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetim anlayışının ortak akıl ve liyakat temelinde şekilleneceğini belirten Kamer, futbol direktörlüğü görevine Oğuz Çetin’in getirildiğini açıkladı.

Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Oğuz Çetin de, Fenerbahçe ruhunu yeniden sahaya yansıtmak için çalışacaklarını belirterek, kulübün beklentilerinin farkında olduklarını ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

Öte yandan kulübün teknik heyet yapılanması kapsamında eski futbolculardan Dirk Kuyt ile de anlaşmaya varıldığı açıklandı. Hollandalı futbol adamının, yeni sezonda İsmail Kartal’ın birinci yardımcısı olarak görev yapacağı bildirildi.

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