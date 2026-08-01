28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Festivali kapsamındaki atletizm müsabakalarında Adıyamanlı sporcular önemli dereceler elde etti. Gülle atma, uzun atlama ve sürat branşlarında kürsüye çıkan sporcular, Adıyaman'a Türkiye şampiyonlukları ve derecelerle döndü.

Müsabakalarda Mehmet Ervural, gülle atma branşında Türkiye şampiyonu olurken, erkekler genel klasmanında da Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Adil Reşat Sevinç ise gülle atma branşında Türkiye birincisi olmayı başarırken, uzun atlama ve 60 metre kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak organizasyonun öne çıkan sporcuları arasında yer aldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, disiplinli çalışma ve azmin bu sonuçlarda büyük payı olduğunu ifade etti.

Elüstü, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri son derece mutlu etti. Disiplinli çalışma ve azmin sonucu gelen bu dereceler, ilimizde sporun her geçen gün daha da geliştiğinin en önemli göstergesidir. Gençlerimizi ve onları yetiştiren antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Adıyaman olarak sporda daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Konya'da elde edilen dereceler, Adıyaman'ın atletizmde yükselen başarısını bir kez daha ortaya koyarken, sporcuların gösterdiği performans il spor camiasında da memnuniyetle karşılandı.