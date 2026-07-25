A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Filenin Sultanları, rakibine set vermeden adını şampiyonluk maçına yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 26 Temmuz Pazar günü oynanacak finalde Brezilya ile kupa mücadelesi verecek.

Çin'in Makao kentinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde yarı finalde ev sahibi Çin ile karşılaşan milliler, ilk seti 25-21 kazanarak mücadeleye iyi başladı.

İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan Filenin Sultanları, rakibine yalnızca 15 sayı şansı tanıdı ve bu seti 25-15 önde tamamladı.

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25-20'lik skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Diğer yarı final mücadelesinde Brezilya, son iki yılın şampiyonu İtalya'yı 3-2 mağlup ederek final biletini aldı. Brezilya, 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 ve 15-12'lik setlerle finale yükselerek Türkiye'nin rakibi oldu.

Filenin Sultanları ile Brezilya arasındaki 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak. Aynı gün Çin ile İtalya ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak : PERRE