Adıyaman'da faaliyet gösteren Fenerbahçe Futbol Okulu, 6-13 yaş grubundaki çocuklara yalnızca futbol eğitimi vermekle kalmıyor, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak programlarla da destek oluyor. Dr. Fatih Sarıkaya yönetiminde sürdürülen çalışmalarda çocukların hem sportif hem de sosyal yönlerinin gelişmesi hedeflenirken, eğitimler yılın 12 ayına yayılacak şekilde planlanıyor.

Adıyaman Fenerbahçe Futbol Okulu Sorumlusu Dr. Fatih Sarıkaya, eğitimlerin haftanın 6 günü devam ettiğini belirterek futbol antrenmanlarının yanı sıra akademik içerikli programlar da uyguladıklarını söyledi.

Sarıkaya, sahadaki futbol eğitimlerinin yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü, bunun ardından çocukların yarım saatlik akademik etkinliklere katıldığını ifade etti.

Program kapsamında haftalık kitap okuma etkinlikleri, grup çalışmaları ve farklı eğitmenlerin katıldığı kişisel gelişim eğitimleri de gerçekleştiriliyor. Böylece çocukların yalnızca sportif becerileri değil, özgüvenleri, iletişim yetenekleri ve sosyal gelişimleri de destekleniyor.

Eğitimlerin 6-7, 8-9, 10-11 ve 12-13 yaş gruplarına göre ayrı planlandığını belirten Sarıkaya, her yaş grubunun gelişim düzeyine uygun antrenman programları uygulandığını kaydetti.

Sahada en fazla 20 öğrencinin yer aldığını aktaran Sarıkaya, her grupta iki antrenörün görev yaptığını, bu sayede çocuklarla birebir ilgilenme imkânı bulduklarını dile getirdi.

Yaz aylarında sıcak hava nedeniyle çalışmaların orman içerisindeki Spor Yumağı sahalarında yapıldığını ifade eden Sarıkaya, bu ortamın çocuklar için daha verimli bir eğitim imkânı sunduğunu söyledi.

Kayıtların devam ettiğini belirten Sarıkaya, okulda halen yaklaşık 110-120 öğrencinin eğitim aldığını, kontenjanların dolmasının ardından yeni kayıtların sona ereceğini açıkladı.

Dr. Fatih Sarıkaya, amaçlarının sadece futbolcu yetiştirmek olmadığını belirterek çocukların hayata daha donanımlı, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak hazırlanmasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca futbol okulunun sadece yaz döneminde değil, yılın 12 ayı boyunca eğitim vermeyi planladığını sözlerine ekledi.