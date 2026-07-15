Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu öncesindeki ilk dış transferini Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic ile gerçekleştirdi. Mavi-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki sol ayaklı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalayarak savunma hattını güçlendirdi.

Türkiye'de daha önce MKE Ankaragücü, Eyüpspor ve Gaziantep FK formalarını giyen Nihad Mujakic, son olarak Gaziantep temsilcisinde görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda 16 resmi karşılaşmada forma giyerken, bu maçların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Bosna Hersek Milli Takımı kadrosunda da yer alan Mujakic, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesinin İsviçre, Kanada ve Katar ile oynadığı grup maçlarında yedek kulübesinde bulundu. Deneyimli savunmacı, son 32 turunda ABD ile oynanan mücadelede de kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor FK, Nihad Mujakic transferiyle savunma hattındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Kulüp, transfer çalışmalarını sezon öncesinde sürdürmeye devam ediyor.