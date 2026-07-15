Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlar bir araya geldi. Valilik önünden başlayan kortej yürüyüşünde 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı vatandaşların omuzlarında taşınırken, yürüyüş Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen anma programıyla sona erdi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi ve birlik ile beraberlik mesajları verildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortej boyunca taşınan sancak öğrenciler tarafından Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'e teslim edildi.

Anma programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 15 Temmuz gecesinde milletin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını belirterek, Adıyaman halkının da darbe girişimine karşı birlik içinde hareket ettiğini söyledi. Tutdere, millet egemenliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise konuşmasında 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi. 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli iradesine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Küçük, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca birçok zorlu mücadeleden başarıyla çıktığını belirten Küçük, devletin FETÖ başta olmak üzere benzeri yapılanmalarla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. Birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çeken Küçük, demokratik kurumlara sahip çıkılması ve hukukun üstünlüğünün korunmasının ortak sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Program, yapılan duaların ardından düzenlenen etkinliklerle sona erdi.