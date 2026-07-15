15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve afiş tasarım yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Aydın'da gerçekleştirilen törende ödüllerine kavuştu. Atilla Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerin eserleri katılımcılarla buluşurken, anma etkinlikleri kapsamında duygu dolu anlar yaşandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürütücülüğünde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler, hazırladıkları şiir, kompozisyon ve afiş çalışmalarıyla 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade temasını eserlerine yansıttı.

Programın açılışında konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 15 Temmuz'un millet iradesinin kararlılığını ortaya koyan önemli bir tarih olduğunu belirterek, o gece gösterilen dayanışmanın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Halil Pehlivan ise bu yıl yarışmaların "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlendiğini belirterek, öğrencilerin hazırladığı eserlerin milli irade, bağımsızlık ve vatan sevgisini sanat yoluyla gelecek kuşaklara aktardığını söyledi.

Konuşmaların ardından şiir dinletisi ve 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Şiir yarışmasında Denizli'den Barış Özbek birinci, Rize'den Sherzod Turjunov ikinci, Edirne'den Buse Nur Alagöz üçüncü oldu. Kompozisyon yarışmasında Mersin'den Yağmur Akkurt birincilik, Kırıkkale'den Beyza Nur Kaplan ikincilik, İstanbul'dan Ezra Duman ise üçüncülük elde etti. Afiş tasarım yarışmasında İstanbul'dan Efe Yasin Sezer birinci, Siirt'ten Emin İslam Kavakçioğlu ikinci, Elazığ'dan Asmin Yıldırım ise üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol ile protokol üyelerinin dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.