Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı rüşvet ve irtikap iddialarına yönelik soruşturma süreci devam ederken, İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği duyuruda, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan Görevden Uzaklaştırma Hakkında Resmi Açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hakkında 'rüşvet almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

