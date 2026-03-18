Millî Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen “Mehmetçikle Bir Gün Projesi” kapsamında öğrencilerin kışlalarda misafir edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgilendirildiğini açıkladı. Proje, gençlere askerlik ve vatan bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Üç Farklı Noktada Gerçekleşti

Proje kapsamında etkinlikler, 9’uncu Hudut Tugay Komutanlığı Edirne, İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İzmir ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

TSK Tanıtıldı, Askeri Hayat Anlatıldı

Kışlalarda ağırlanan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevleri, çalışma düzeni ve askeri disiplin hakkında bilgilendirildi. Etkinlik boyunca öğrencilere askerlik mesleği yakından tanıtılırken, çeşitli uygulamalı faaliyetlerle deneyim kazanmaları sağlandı.

Gençlere Vatan Bilinci Aşılanıyor

Proje ile genç nesillerde vatan sevgisi ve sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Vatan bugün bize, yarın size emanet” mesajı dikkat çekti.